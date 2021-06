A tres meses de su desaparición, buscan a Tehuel en un predio del Ceamse

Más de 100 efectivos policiales de distintas fuerzas realizaban este viernes por la mañana, al cumplirse tres meses de la desaparición de Tehuel De la Torre, un rastrillaje en el predio que la Ceamse posee en la localidad bonaerense de José León Suárez en busca de los restos del joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo pasado cuando se dirigió a una entrevista laboral en la localidad de Alejandro Korn, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. , al cumplirse, unposee en la localidad bonaerense deen busca de los restos del joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo pasado cuando se dirigió a una entrevista laboral en la localidad de Alejandro Korn, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. En tanto, distintas organizaciones y autoconvocados realizarán en diferentes puntos del país, entre ellos Plaza de Mayo, una concentración con antorchas al cumplirse tres meses de la desaparición del joven. Fuentes policiales señalaron a Télam que más de un centenar de efectivos realizan desde las 10 de la mañana un nuevo rastrillaje en la causa que investiga la desaparición de Tehuel De la Torre (22). La nueva medida se desarrolla en el predio que el Ceamse ubicado sobre el Camino del Buen Ayre, en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín. El operativo estará compuesto por efectivos de la DDI de La Plata, la SubDDI de San Vicente, la división de canes K9, casos especiales de la Policía Científica y bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA). Verónica Alarcón, hermana de Tehuel, le confirmó a Télam que estará presente en el rastrillaje. Predio de la Ceamse en la localidad bonaerense de José León Suárez. (Foto: Daniel Dabove) Operativos previos La semana pasada, un operativo similar se había realizado en un predio de la Ceamse ubicado en el cruce de las rutas provinciales 58 y 16, en San Vicente, y otro en el Eco Punto de la mencionada localidad del sur del Gran Buenos Aires. Esta nueva medida solicitada por la fiscal de la causa, Karina Guyot, se da en la jornada en al que se cumplen tres meses de la desaparición del joven trans. Por tal motivo, desde la organización “Autoconvocados por Tehuel”, realizarán concentraciones en las principales ciudades del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, a las 17:00, en la Plaza de Mayo se llevará a cabo una concentración de antorchas, que será replicada en Córdoba, Salta, Neuquén y Mar del Plata, entre otras ciudades. También se realizará una movilización desde la fiscalía del Departamento Judicial de La Plata hasta la sede de la gobernación bonaerense, comunicaron desde la organización. Por otra parte, se continúa investigando la pista que aportó una persona que dijo haber visto al joven la semana pasada en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Por tal motivo, desde la sede judicial enviaron a la fiscalía de Caleta Olivia un exhorto poniendo en conocimiento a sus pares y además informándoles sobre la recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional de hasta 2.000.000 de pesos para quien aporte datos sobre el paradero del joven. El operativo se desarrolla con efectivos de La Plata, San Vicente, la división de canes y bomberos de Policía Federal. Tehuel De la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (37), uno de los dos detenidos que tiene la causa y quien le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento. Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros. Tehuel De la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último. La desaparición La denuncia de desaparición fue realizada por su pareja ante la policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas. En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido. Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado. Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención. Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que al primer impoutado: “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”. En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel.

