Crece ocupación de camas de terapia intensiva por parte de jóvenes y embarazadas

Directoras de hospitales públicos bonaerenses de La Plata reclamaron a la población extremar las medidas de cuidado frente al aumento de casos de coronavirus y advirtieron que, a diferencia de la primera ola, las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) “se ocupan de jóvenes y mujeres embarazadas”. Así lo hicieron Cecilia Jaschek del Hospital Rossi; Graciela Ramos del San Martín; Noemí Logiurato del San Juan de Dios; Josefina Saintout del San Roque y Liliana Fishkel, del Hospital de Niños de La Plata. Durante una conferencia de prensa, las médicas trazaron un panorama de la situación epidemiológica en La Plata y la ocupación de camas UTI de los principales cinco hospitales públicos ubicados en la capital provincial, que ronda el 80%. Además, advirtieron que “cada vez más se ve que las camas críticas son ocupadas por gente joven y mujeres embarazadas”. La directora del Hospital San Juan de Dios aseguró que “seguimos vacunando, pero además le pedimos a la población que se cuide y que salga a trabajar para lo esencial, porque es una caricia para nosotros. Ramos, del Hospital San Martín, detalló que el hospital “tiene hoy una ocupación de camas de aproximadamente un 85%”, y advirtió que “la demanda de hisopados también viene creciendo desde hace varios días”. “Pasó en Semana Santa, que el aumento de hisopados y test rápidos llegó a un 80 u 85% de positividad. Es algo muy creciente, y estos días nos volvió a pasar, con una positividad del 50%”, explicó. Ramos advirtió, además, que a diferencia del 2020, “en las camas de UTI tenemos muchos pacientes jóvenes y mujeres embarazadas”. La misma advertencia plantearon al gobernador los expertos que lo asesoran en materia epidemiológica, con quienes se reunió para evaluar las medidas a adoptar frente al aumento de casos de contagios. El médico sanitarista Mario Rovere explicó que “la sociedad debe saber los alcances de esta segunda ola de coronavirus donde la enfermedad tiene otras características, están falleciendo personas jóvenes y también las embarazadas presentan mayor riesgo”. Los especialistas coincidieron en la importancia de acelerar el proceso de vacunación en mujeres embarazadas. La médica intensivista Elisa Estenssoro aseguró que “a diferencia de la primera ola de Covid-19, hoy el embarazo se ha convertido en un factor importante”.

