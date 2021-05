Cascallares: “La obra de Republica Argentina tiene un avance del 65% y sigue a todo ritmo”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, y el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri, los avances en la histórica pavimentación de la avenida República Argentina. La visita se llevó adelante en el cruce de la avenida República con Hugo del Carril, donde el jefe comunal y los funcionarios nacionales supervisaron el avance de esta obra tan importante que ya se encuentra en un 65 por ciento de ejecución e incluye trabajos hidráulicos y luminarias LED. “Esta es una obra estructural que se está realizando con mucho esfuerzo y que beneficiará directamente a vecinos y vecinas de distintos barrios de Ministro Rivadavia, Burzaco, Claypole, Rafael Calzada y José Mármol. La pandemia no frenó el trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en todo el país”, destacó Mariano Cascallares. Remarcó que este avance viene acompañado, además, “de soluciones hidráulicas para estos barrios, iluminación LED y paradas de colectivos para seguir ampliando el recorrido del transporte público en el distrito”. “Son mejoras estructurales que además generan muchísimo trabajo”, añadió. Gill, en tanto, indicó que estos avances se enmarcan en la “filosofía del presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis de poner a la obra pública al servicio de la gente, obras de proximidad y que le cambian la vida a las y los vecinos”. “Poner pavimentos, veredas, iluminación, obras hidráulicas y paradas de colectivos donde antes no lo había es el camino que vamos a seguir transitando”, señaló el funcionario nacional, al tiempo que resaltó el “trabajo articulado con el intendente Mariano Cascallares y todo su equipo”. Finalmente, Depetri destacó que esta obra tan importante para Almirante Brown le “cambiará la vida a miles de familias”, en el marco del proyecto de país que tiene el presidente Alberto Fernández de concebir a la “obra pública como uno de los motores para la reconstrucción de la Argentina”. Los trabajos en la avenida abarcan un total de 4 kilómetros de asfalto con dos vías de circulación y dos carriles por cada vía, además de un divisor y paradas de colectivos. A eso se suma un profundo trabajo hidráulico e instalación de luminarias LED a lo largo de la traza. De la jornada participaron también el director nacional de Gestión de Infraestructura del Transporte, Gabriel Yancowsky; el director nacional de Infraestructuras del Transporte, Tomás Vanrell; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el delegado de Claypole, Damián Aranda y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, entre otras autoridades.

