Distribuyen más vacunas y Argentina superará los 8.000.000 de personas con una dosis

Una nueva partida de 489.600 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus comenzará a llegar entre este viernes y el sábado a todas las jurisdicciones del país, para dar continuidad al plan de vacunación que despliega el gobierno nacional, informó el Ministerio de Salud. Distribución De acuerdo con el criterio dispuesto por la cartera de Salud nacional, en base a la cantidad de población de cada distrito, cada provincia recibirá: • Buenos Aires: 193.200 dosis

• Córdoba: 41.400 dosis

• Santa Fe: 39.000 dosis

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 33.600 dosis

• Mendoza: 22.200 dosis

• Tucumán: 18.600 dosis

• Salta: 15.600 dosis

• Entre Ríos: 15.000 dosis

• Misiones: 13.800 dosis

• Chaco: 13.200 dosis

• Corrientes: 12.600 dosis

• Santiago del Estero: 10.800 dosis

• Jujuy: 8.400 dosis

• Río Negro: 8.400 dosis

• San Juan: 8.400 dosis

• Neuquén: 7.200 dosis

• Formosa: 6.600 dosis

• Chubut: 6.600 dosis

• San Luis: 5.400 dosis

• Catamarca: 4.800 dosis

• La Pampa: 4.200 dosis

• La Rioja: 4.200 dosis

• Santa Cruz: 4.200 dosis

• Tierra del Fuego: 1.800 dosis El último embarque El jueves por la mañana arribó el decimoquinto vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la Federación Rusa con 500.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Según explicó el Ministerio de Salud, este embarque posibilitará terminar de inocular con una dosis a todos los mayores de 60 años que se inscribieron a lo largo del país. Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta la mañana de este viernes fueron distribuidas 11.373.872 vacunas y las aplicadas totalizan 9.704.364: 7.953.562 personas recibieron la primera dosis y 1.750.802 ambas. El jueves por la mañana arribó el decimoquinto vuelo con 500.000 dosis de vacunas Sputnik V.

