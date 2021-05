Cascallares y Paula Español recorrieron el mercado federal ambulante en Calzada

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, el Mercado Federal Ambulante en la plaza San Jerónimo de Rafael Calzada. La jornada se realizó en el espacio público ubicado en Balboa entre Cervantes y Rivadavia, donde el jefe comunal y la funcionaria nacional dialogaron con los vecinos y vecinas y recorrieron los distintos stands donde se ofrecieron alimentos frescos y de primera calidad a precios accesibles. Cascallares destacó que “este tipo de iniciativas son centrales para llegar a los barrios con productos de primera necesidad, de muy buena calidad y a muy buen precio, que es de mucha ayuda para las familias de Almirante Brown. El intercambio con los vecinos que pudimos tener hoy demuestra el impacto positivo de estas propuestas en nuestra comunidad. El objetivo es seguir expandiéndolas al resto de nuestras localidades”, completó el jefe comunal. Español, en tanto, subrayó el “trabajo articulado” entre Nación y el Municipio que gestiona Mariano Cascallares, al tiempo que resaltó la “excelente repercusión del programa en Almirante Brown. De la actividad también participó el secretario de Interior de la Nación, José Lepere, el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro Sehtman; la diputada bonaerense Cristina Vilotta, y el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone, entre otras autoridades. “Estamos felices de que Almirante Brown se sume al Mercado Federal Ambulante y que los camiones tengan presencia periódica en cada barrio y localidad bonaerense. Queremos que los vecinos y vecinas puedan acceder a una gran variedad de alimentos frescos y de calidad a precios realmente accesibles, con el objetivo de seguir cuidando la mesa de las familias argentinas”, expresó Español. Además, la secretaria de Comercio Interior remarcó: “Desde el primer día, por indicación del presidente y la vicepresidenta, llevamos adelante políticas para cuidar el bolsillo de las y los trabajadores de cada rincón del país. También, la articulación con gobernadores e intendentes es fundamental para poder dar una respuesta. En este caso, con el apoyo de Mariano Cascallares, traemos el Mercado Federal Ambulante para que las políticas que impulsamos desde el gobierno nacional lleguen al territorio”. Entre los productos disponibles los vecinos y vecinas pudieron conseguir hasta agotar stock distintos bolsones de 5 kilos con hortalizas, a 140 pesos; con vegetales, a 260 pesos; y de frutas, por 290 pesos. También habrá cortes de carne de primera calidad, como asado a 349 pesos el kilo, roast beef a 399 pesos, carnaza a 369 pesos y cuadrada, a 499 pesos. Esta propuesta, que se llevó adelante por primera vez en la Comuna, se replicará en otras localidades, a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown y la Secretaría de Comercio Interior, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Durante la jornada hubo distintos stands del Municipio para consultas, entre ellas de la propia Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional; de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana; la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, y la Secretaría de Salud; también del programa Causa Común, del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), de Defensa al Consumidor e inscripciones para el plan “Buenos Aires Vacunate”.

