Detienen en Berisso a un hombre por vender vacunas Sinopharm contra el coronavirus

Un hombre que supuestamente vendía vacunas contra el coronavirus robadas al Estado fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad platense de Berisso.

Fuentes policiales informaron que al apresado, identificado como Leonardo Jorge Alvarado, de 48 años, ex empleado de una empresa de catering, se le secuestraron varias dosis de la vacuna Sinopharm china.

La denuncia fue radicada por el propio intendente de Berissso, Fabián Gustavo Cagliardi, luego de que una vecina le diera a conocer que un sujeto llamado “Roly Chávez” le había ofrecido vacunas contra el Covid-19 a cambio de 5.000 pesos. Detención en Berisso de Leonardo Alvarado realizado por la Sub DDI.

Al llamar para cerrar el trato, fue atendida por un tal “Leo”, que al identificarse le propuso la compra de cinco vacunas, para ser entregadas este lunes.

De manera encubierta y con el aval del Ministerio Público Fiscal, se pactó la entrega de las dosis en el Parque Cívico de esta localidad bonaerense, a concretarse este lunes a las 16:00. Fue así que Alvarado llegó al lugar y los uniformados lograron detenerlo con ocho ampollas de Sinopharm en su poder.

Además, se inspeccionó el vehículo en el que este hombre había arribado al lugar. Detención en Berisso de Leonardo Alvarado, junto a las dosis de Sinopharm incautadas. El auto, que resultó ser un remis, fue secuestrado junto con otras 12 dosis vacías, jeringas, un refrigerante que aparentemente utilizaba para mantenerlas frías, su teléfono celular y dinero en efectivo.

La causa fue caratulada como “hurto agravado” y “tentativa de estafa” y quedó a cargo de Unidad Funcional (UFI) número 3 de La Plata, que investiga cómo accedió Alvarado a las vacunas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó en declaraciones a la señal de cable C5N que este martes se harán los análisis de las dosis secuestradas al estafador.

“Lo más probable es que lo que haya dentro sea un placebo. No lo digo con total certeza, pero sería lógico pensarlo. Es un hecho aislado”, precisó Berni.

Both comments and pings are currently closed.