Detectan casos de variantes provenientes de la India y de Sudáfrica entre viajeros llegados al país

El Ministerio de Salud de Nación, a través del Instituto ANLIS-Malbrán, confirmó este lunes el diagnóstico de SARS-CoV-2 con secuenciación de variantes prioritarias en tres viajeros, en dos casos se trata de las B.1.617.2 y B.1.617.1, originariamente aislada en India, y en un tercero de la variante B.1.351, aislada en Sudáfrica. “Desde que iniciamos la vigilancia de secuenciación genómica en viajeros, hemos identificado variantes denominadas prioritarias en casi el 50% de los casos positivos, pero, esta es la primera vez que encontramos las variantes originariamente aisladas en India y en Sudáfrica”, dijo Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiologia e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. La funcionaria explicó que “dentro del protocolo de procedimientos para los ingresos a Ezeiza desde el exterior, a todas las personas se les realiza un test de antígenos; a los que son positivos se los envía a un hotel en la Ciudad de Buenos Aires a cumplir el aislamiento, y además se envían las muestras a secuenciar al laboratorio Malbrán”. De esa secuenciación surge que, en los dos primeros casos -en dos menores de edad procedentes de París y residentes de Ciudad de Buenos Aires-, se halló la variante identificada en la India; mientras que en el tercero -una persona de 58 años, procedente de España y residente de la provincia de Río Negro- se encontró la variante originariamente aislada en Sudáfrica. Los tres viajeros ingresaron al país el 24 de abril, y fueron derivados para la realización del aislamiento correspondiente a un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. También se informó que el 26 de abril “se notificó a las jurisdicciones para que realicen las acciones de seguimiento de los contactos estrechos”. Según informaron las jurisdicciones a la autoridad sanitaria nacional, los niños cumplieron el aislamiento junto a sus padres, aunque estos fueron negativos, y el adulto cursó el aislamiento de 10 días con síntomas leves. Por su parte, la secretaria de políticas públicas de salud del ministerio sanitario rionegrino, Mercedes Iberó, confirmó a Télam que el hombre de 58 años es un paciente de Cipolletti, que “había viajado a Cuba, antes de salir de Cuba de regreso a nuestro país se realizó el análisis PCR que le dio negativo”. Luego, “hizo escala en España y al llegar a Ezeiza le realizaron el hisopado correspondiente y le dio resultado positivo, fue por eso que lo aislaron en un hotel de Buenos Aires, hasta el día del alta”. “Con el alta firmada volvió a su domicilio, ya no tiene que estar aislado, se encuentra en perfecto estado de salud”, afirmó la funcionaria de Río Negro.

