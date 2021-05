Más de 3 millones de bonaerenses ya se vacunaron contra el Covid 19

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó en forma virtual al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof en el anuncio de que la campaña de vacunación bonaerense ahora se extiende a todos los mayores de 60 y a mayores de 40 años con enfermedades preexistentes. “Tras haber cumplido el primer hito de la campaña de vacunación, la Provincia comienza oficialmente a inmunizar a las y los bonaerenses mayores de 40 años que presentan enfermedades de base y a todos los bonaerenses mayores de 60”, anunció este viernes el gobernador Axel Kicillof, en el marco de la jornada en la que la provincia de Buenos Aires superó los tres millones de vacunados contra el Covid-19. Mariano Cascallares participó del acto en el Centro de Vacunación de San Francisco Solano y destacó que en Almirante Brown se está llegando a los 100 mil vacunados y que en la provincia de Buenos Aires ya suman más de 3 millones los vecinos alcanzados por la campaña Buenos Aires Vacunate. “El primer objetivo de la campaña consistió en inmunizar a quienes se encontraban más expuestos ante el virus y a la población más vulnerable”, afirmó Kicillof y agregó: “Entre quienes desarrollan actividades esenciales o integran grupos de riesgo, hemos alcanzado a la totalidad del personal de salud, a los mayores de 70 años y a aquellos mayores de 60 con enfermedades preexistentes”, completó el mandatario provincial. “También inmunizamos a la mitad de la comunidad educativa, entre docentes y auxiliares, y a un tercio de los efectivos de las fuerzas de seguridad”, sostuvo el Gobernador. Por su parte, el presidente Alberto Fernández también destacó “el trabajo codo a codo entre los equipos de la Nación y la Provincia para conseguir las vacunas que nos permiten llevarles alivio y tranquilidad a los argentinos y a las argentinas”. “Me llena de alegría que en la provincia de Buenos Aires haya tres millones de personas que ya fueron inmunizadas, vamos a seguir trabajando para que esta campaña no se detenga”, agregó. “Este primer hito que hemos cumplido demuestra la excelencia que puede alcanzar una política de Estado cuando cuenta con los recursos, las capacidades y la entrega de los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia”, señaló Kicillof y concluyó: “No hemos parado ni un solo día y ya hemos convertido a este plan de vacunación en el más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires”.

