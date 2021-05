Alberto Fernández: “Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que nada le preocupa “más que el hambre de los argentinos”, al anunciar un nuevo programa de asistencia social y económico. “Nos preocupamos por combatir la pobreza como único modo posible de que la sociedad crezca”, aseguró el Presidente, al mismo tiempo que pidió a empresarios y a los sectores pudientes aportar para disminuir la brecha de desigualdad que hay en la Argentina. “El esfuerzo lo tenemos que hacer todos, sobre todo los que más tienen”, aseguró el primer mandatario. “El Estado está haciendo un esfuerzo, cuéntenme el resto qué esfuerzo van a hacer para sacar a la Argentina de la pobreza”, cerró su discurso el Presidente.

