Emotivo homenaje del PJ de Almirante Brown a Evita en su natalicio

El intendente de Almirante Brown y titular del Partido Justicialista local, Mariano Cascallares, junto a miembros del Consejo del PJ y a militantes del Peronismo browniano, descubrieron dos bustos en homenaje a Juan Domingo Perón y Eva Perón, en el marco de un nuevo aniversario del natalicio de Evita. La emotiva ceremonia se desarrolló respetando todas las medidas de prevención en el marco de la pandemia. La emotiva jornada se desarrolló esta mañana en el Polideportivo de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, en el marco de una iniciativa impulsada por el PJ local para homenajear a Juan Domingo Perón y a Evita en todas las localidades de Almirante Brown. “En este día tan importante, en el que se conmemora el nacimiento de Evita, una mujer extraordinaria para el pueblo argentino, nos encontramos descubriendo dos nuevos bustos en Almirante Brown como una forma de tener siempre presente sus históricos legados”, remarcó Mariano Cascallares. De la jornada participaron también Cristina Vilotta (vicepresidenta del PJ y diputada bonaerense), María Rosa Martínez (secretaria de discapacidad y diputada nacional), Nicolás Jawtuschenko (congresal provincial y titular del Concejo Deliberante), Juan Fabiani (secretario general y Secretario del Municipio) y las concejalas del Frente de Todos Cecilia Cecchini, Sandra Corbalán, Norma Warrell y Mabel Klehb.

