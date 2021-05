El municipio construye un centro de desarrollo productivo

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, avanza con la construcción de un Centro de Desarrollo Productivo en la localidad de Burzaco, orientado a la promoción de las y los emprendedores de la Economía Social del distrito. Este nuevo espacio, también denominado como “Incuba Brown”, se construye en las calles Cruz del Sur y Sempere, y tiene como principal objetivo que los vecinos y vecinas puedan capacitarse y generar nuevas oportunidades para la producción y comercialización de sus productos en un ámbito que potenciará sus posibilidades de crecimiento, consolidación y sustentabilidad. El lugar contará con espacios para que puedan instalarse diferentes unidades productivas que serán acompañadas por los equipos técnicos del Instituto Municipal de la Economía Social, cuya oficina también se trasladará a este predio. También estará conformado por aulas para la realización de talleres y capacitaciones, módulos sanitarios y un lugar destinado a la exhibición y comercialización de los productos elaborados. El intendente Mariano Cascallares recorrió la obra junto a la jefa de Gabinete y secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Erika Roffler, a funcionarios de la cartera que conduce Daniel Arroyo, a la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán, y a la subsecretaria de la Economía Social browniana, Ivanna Rezano. Una vez este ambicioso proyecto esté finalizado, cuyas obras las lleva adelante una cooperativa de trabajo y avanzan a todo ritmo, participarán durante un año siete proyectos que fueron convocados por el Municipio pertenecientes a los rubros textil, diseño gráfico, gastronómico y de producción y elaboración de conservas. En este sentido, los distintos proyectos serán “incubados” para su crecimiento a través de un seguimiento personalizado mediante un equipo interdisciplinario para su potenciar su desarrollo con capacitaciones y asesorías administrativas, de costos, producción, de comercialización y, finalmente, de auto sustentabilidad.

