La CGT se reunió con el Presidente y respaldó la política económica del Gobierno

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, calificó de “positiva” la reunión que mantuvo este jueves junto a los integrantes de la mesa chica de la CGT con el presidente Alberto Fernández, y respaldó las medidas económicas del Gobierno. “La reunión fue positiva, le dedicamos el tiempo necesario con el Presidente, y hablamos de todos los temas que se pueden imaginar. La verdad que nos vamos muy contentos con la reunión que tuvimos”, dijo Caló a periodistas al salir de la reunión en la Quinta de Olivos. “Vamos a seguir defendiendo la economía que está llevando adelante el ministro (de Economía, Martín) Guzmán”, afirmó Caló. El líder sindical agregó que buscan “mantener el pacto” con el Gobierno nacional para las paritarias del “29 más el 4 por ciento” y el escalonamiento con que se pagará el nuevo salario mínimo vital y móvil acordado en el Consejo del Salario a fines de abril. Otro de los temas tratados en el encuentro fue quién estará al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, cargo vacante desde el fallecimiento el martes de Eugenio Zanarini. Al respecto, Caló aseguró que apoyará a quien el Presidente designe para ese puesto, dijo desconocer le nombre del candidato y afirmó que “lo anunciará el Presidente mañana o pasado”.

