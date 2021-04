El municipio construye una nueva escuela técnica en el Parque Industrial de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown comenzó la construcción de la Escuela Técnica Nº4 en la localidad de Burzaco, un nuevo establecimiento educativo creado por la Comuna con el objetivo de potenciar y fortalecer el la articulación entre educación y trabajo. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que las obras, realizadas con financiamiento del Municipio, ya comenzaron en el predio ubicado entre las calles Junín y Tomás Guido. “No hay pandemia que frene nuestro impulso a la Educación Pública, y especialmente a las políticas de articulación entre la educación y la producción. Por eso vamos a seguir trabajando muy fuerte sumando infraestructura educativa para todos los niveles como hicimos recientemente con el nuevo edificio para el Instituto N° 41 y como estamos haciendo ahora con la nueva Escuela Técnica N° 4”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En una primera etapa se están construyendo seis aulas con dependencias y núcleos sanitarios, al tiempo que para una segunda fase se prevé levantar otras seis aulas. De esta manera se logrará una mejor relación entre la oferta educativa y la demanda laboral del Parque Industrial, entre otros. Los vecinos y vecinas interesados ya pueden inscribirse para los turnos mañana y tarde, a través del correo electrónico: tecnica4altebrown@gmail.com Así lo informó la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio. De esta manera, la Comuna contará con dos unidades educativas integradas para fortalecer la zona industrial de Burzaco y el área rural de Ministro Rivadavia, cuyos establecimientos y edificios fueron creados y construidos íntegramente por el Municipio. Con este nuevo espacio, la zona del Parque Industrial suma un total de tres instituciones: el Centro de Formación Profesional N°403, el Instituto Superior Técnico Nº 232 y esta nueva escuela técnica. Mientras que para potenciar el desarrollo de la zona rural de Ministro Rivadavia la Comuna impulsó la creación de la segunda unidad integrada compuesta por el Centro de Educación Agropecuario (CEA), la Escuela Secundaria Agraria Nº 1 y el anexo del ISFT N° 232 con la tecnicatura en Producción Superior Agrícola-Ganadera.

