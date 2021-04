Axel Kicillof y Mariano Cascallares recorrieron obras en el Hospital Oñativia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrieron e inauguraron obras en el Hospital Provincial Arturo Oñativia de Rafael Calzada que continúa sumando servicios luego del incendio que sufriera en diciembre de 2018. Puntualmente se están habilitando tres áreas nuevas dentro del hospital browniano: un Centro Obstétrico con dos quirófanos y ocho camas de internación con salas de preparto, postparto y parto. También se habilita un Complejo de cuatro Quirófanos con todo el equipamiento. Y finalmente se suma el Área de Cuidados Críticos donde se están agregando ocho camas UTI en el actual contexto de la pandemia de Coronavirus. Entre marzo y abril de 2020 el trabajo conjunto del Municipio y la Provincia permitió habilitar tres corredores (peines) con 60 camas de internación nuevas. También se habilitó la nueva guardia médica y el área de Pediatría junto a una carpa sanitaria con 16 consultorios médicos para descongestionar al hospital en el marco de la pandemia de Covid-19. En febrero de 2020 el Hospital Arturo Oñativia tenía 13 camas operativas y hoy cuenta con 110 camas hospitalarias habilitadas, de las cuales 26 son camas UTI. “En medio de la segunda ola de coronavirus seguimos ampliando el sistema de salud de nuestra provincia”, indicó el goberbandor, al tiempo que Mariano Cascallares ratificó la decisión del Municipio “de seguir trabajando junto a a la Nación y a la Provincia para cuidar a nuestra gente frente ala pandemia”. ANTECEDENTES El Hospital Provincial Arturo Oñativia sufrió un incendio de proporciones en la Sala de Máquinas el 17 de diciembre de 2018. A principios del año 2019 el nosocomio tenía el 80 por ciento de sus servicios inhabilitados por el siniestro. Las obras tomaron impulso a partir de febrero de 2020 y se aceleraron a partir de marzo y abril del año pasado. A partir de allí se renovó totalmente la instalación eléctrica, se habilitó la Guardia y el sector de Administración del Hospital, se intervino y se habilitaron tres peines sumando 60 nuevas habitaciones para internación. También durante el año 2020 se habilitaron la Enfermería y los Depósitos. También se instaló una carpa sanitaria con 16 consultorios médicos para descongestionar el hospital en el contexto de pandemia. Se reconstruyeron las salas de Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Neonatología, finalizándose también el área de Esterilización. Sólo resta para finalizar el área destinada a los residentes médicos, sobre la cual se continuará trabajando. Participaron de la recorrida el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; el viceministro Nicolás Kreplak; el secretario de Interior de la Nación, José Lepere; el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez; e integrantes del equipo del Hospital Oñativia.

