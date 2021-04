Kicillof: “Negar el peligro del Covid y mentir lleva a que la sociedad se cuide menos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que “negar el peligro del Covid y mentir todo el tiempo usando información falsa y tendenciosa lleva a que la sociedad se cuide menos y se ponga en peligro”. Sin mencionar explícitamente a Juntos por el Cambio, el mandatario provincial pidió a la oposición -a través de su cuenta de Twitter- que “recapaciten” y “dejen de hacer campaña electoral en medio de una pandemia”. “Anteayer mencioné un estudio de la SATI que advierte que la edad de los pacientes en terapia intensiva por Covid viene bajando en esta segunda ola hasta alcanzar un promedio de 53 años”, describió Kicillof. Sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “ayer la edad promedio de los 1.821 internados en cuidados intensivos fue de 61 años, de los cuales 851 -prácticamente la mitad- tienen menos de 61 años” y añadió que es lo que pudo observar al recorrer los hospitales bonaerenses. “Lo señalé para advertir que no alcanza con ser joven para salvarse de tener la enfermedad en su forma más grave. No es una ‘gripecita'”, remarcó. “Por favor, recapaciten. Es una cuestión de salud pública, es un tema de vida o muerte. Basta de hacer campaña electoral en medio de una pandemia. Apoyemos a los trabajadores de la salud y sigamos cuidándonos solidariamente entre todos” AXEL KICILLOF En tanto, Kicillof subrayó que “en la Argentina ya se acumulan 2.796.768 casos registrados y se contabilizan 60.620 fallecidos” y analizó que “burlarse de estos datos contribuye a negar la situación angustiosa, dramática, que como pueblo estamos transitando”. “Hasta donde yo sé, en ningún país del mundo el principal partido de oposición actuó de manera tan destructiva, boicoteando las medidas de cuidado y sembrando dudas y desconfianza hasta sobre la efectividad de las vacunas”, reflexionó el gobernador. En ese marco, analizó que “llamar a rebelarse contra las medidas de cuidado que se adoptan en todo el mundo y que recomiendan todos los especialistas solo produce más contagios, más muertes y además enloquece a quienes debemos proteger”. “Por favor, recapaciten. Es una cuestión de salud pública, es un tema de vida o muerte. Basta de hacer campaña electoral en medio de una pandemia. Apoyemos a los trabajadores de la salud y sigamos cuidándonos solidariamente entre todos”, finalizó en su posteo.

Both comments and pings are currently closed.