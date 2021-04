Capacitación: los CIC buscan mayor visibilización fortaleciendo sus herramientas de comunicación

La Subsecretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación inició la primera capacitación virtual en “Gestión de la Comunicación en los Centros Integradores Comunitarios (CIC)”, destinada a referentes de estos espacios, de las Mesas de Articulación, Participación y Gestión de la provincia de Buenos Aires y trabajadores del área. La apertura del encuentro estuvo a cargo de la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Berardo, mientras que Lautaro González, del equipo de esta área nacional, llevó adelante la capacitación para más de 75 participantes, que durante la actividad recibieron el saludo de la secretaria de Abordaje Integral, Alicia Soraire. También estuvieron presentes la directora nacional de Desarrollo Humano, Paola Rezano; la directora de CICs, Daniela Pedraza; y la directora de Proyectos Sociales Integrales, Marta Monte. Los más de 75 inscriptos e inscriptas reflexionaron colectivamente sobre la comunicación como una herramienta fundamental para poner en valor todas las actividades que llevan adelante los CIC en las comunidades y para fomentar la formación en el uso de la tecnología y los activos digitales con que cuentan estas instituciones. Además, hubo un momento de preguntas interactivas y votación sobre futuras capacitaciones. Laura Berardo sostuvo: “Los desafíos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que nos plantea el ministro Daniel Arroyo es fortalecer y visibilizar la red federal de CICs. Pretendemos que la reconstrucción de esa red se concrete, y para eso tenemos que mostrar las mejores prácticas que realizan estas instituciones, como la soberanía alimentaria, las capacitaciones en oficios que permitan la inclusión laboral y aportar a la urbanización de nuestros barrios.” En ese sentido, resaltó que “para que podamos federalizarnos, tenemos que lograr una identidad común respecto a la comunicación”, y agregó que “la comunicación virtual en tiempos de pandemia será estratégica para que la organización comunitaria, las políticas sociales y las redes sociales se puedan seguir sosteniendo”. Por ese motivo, anticipó que hacia fin de año, una de las propuestas es construir un mapa interactivo que permita que los 847 CIC del país se puedan encontrar en una plataforma digital. “Encontrarnos para comunicarnos tiene que ver con esto, con dar a conocer las experiencias, entrelazarnos y fortalecer todos los esfuerzos que hacemos para poner la Argentina de pie en forma colectiva”, afirmó Berardo. Y concluyó: “El trabajo comunitario tiene un potencial de intervención y transformación de la realidad que muchas veces no está visibilizado, por eso el desafío es ponerlo a la vista y ponerlo en valor.”

