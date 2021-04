En Almirante Brown difunden las “Líneas Telefónicas Covid19”

El Municipio de Almirante Brown difundió los canales de comunicación para información, consultas y asesoramiento en relación a la segunda ola de la pandemia de Covid-19. La Comuna que conduce Mariano Cascallares le recomendó a las vecinas y los vecinos tener al alcance estos contactos para toda consulta o trámite vinculado al Coronavirus. En primer término se difundió la línea 107 correspondiente al Servicio de Emergencias 107 AB que realiza atención de emergencias médicas y también hisopados con unidades móviles en caso de pacientes que requieren testeos domiciliarios. La Central de Servicios Telefónicos del Municipio de Almirante Brown 0800 222 7696 es otra de las líneas habilitadas para consultas e inquietudes relacionadas con la pandemia. Información sobre lugares de atención e hisopado, donación de plasma, el programa “Causa Común”, procedimientos para el aislamiento o el tratamiento del virus es brindada a través de este canal. La Comuna browniana también difundió el número de wats app 11 6245 3943 para consultar resultados de testeos y de altas epidemiológicas. En lo referido a las denuncias de Fiestas Clandestinas, se recordó que está habilitado el 911 y la línea 4238 2595. En paralelo, se precisó que la Provincia de Buenos Aires mantiene activa la línea 148 para información y asesoramiento; y la línea 134 para denuncias de incumplimiento de medidas de aislamiento. Finalmente, a través del 0800 222 5462 la Provincia brinda asistencia en materia de Salud Mental. REFUERZO DE TESTEOS El Municipio de Almirante Brown también repasó los centros de testeo e hisopado que mantiene activos para las vecinas y los vecinos del distrito. Comenzando por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 12 de Don Orione (de lunes a viernes de 10 a 16 horas) y continuando con el CAPS N° 15 de Glew (lunes a viernes de 8 a 14 horas), los centros de testeos brownianos incluyen el CAPS Los Álamos de Glew de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas. En nuestro distrito también se realizan hisopados en los hospitales provinciales Lucio Meléndez de Adrogué, en el hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps y a través del sistema de atención médica municipal 107 AB.

