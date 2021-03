Partió de Moscú un nuevo vuelo que trae más vacunas al país

El noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas que fue en busca de una nueva partida de dosis de vacunas Sputnik V contra el coronavirus partió de Moscú y se estima su arribo a Buenos Aires este viernes. La aeronave, un Airbus 330-200 bajo el número AR1065, despegó del Aeropuerto Internacional de Sheremétievo a las 21,40 de Argentina, las 3,40 hora local, tras haber permanecido cinco horas en territorio ruso para realizar los trabajos de carga de las vacunas. El vuelo, matrícula LV-GIF, especialmente preparado para el transporte de carga, fue comandado por 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, a los que se sumaron personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabina, hasta totalizar una dotación de 20 personas. “Nuestro trabajo es sólo un eslabón más en esta cadena de esfuerzos que viene realizando el Gobierno nacional para adquirir las dosis de vacunas necesarias para proteger a la población de este virus que tanto daño está provocando”, expresó Pablo Ceriani, presidente de la compañía de bandera, y añadió que la tarea sea encara con “responsabilidad porque exige estar a la altura de las circunstancias”. Los vuelos de búsqueda de la vacuna Sputnik V El último lunes había arribado al país el octavo vuelo de Aerolíneas desde Moscú con 500.000 nuevas dosis. Desde diciembre, Aerolíneas Argentinas se encuentra realizando operaciones especiales con el objetivo de traer vacunas al país, y en los 8 vuelos completados hasta el momento hacia y desde la Federación Rusa se trajeron un total de 3.299.000 dosis de Sputnik V. Además, se realizó un vuelo a Beijing, República Popular China, en el cual vinieron 908.000 dosis de la vacuna producida por Sinopharm, con lo cual la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.207.000. La compañía de bandera inició sus vuelos a Moscú a fines de diciembre último, y en los dos primeros traslados llegaron al país 600 mil dosis de Sputnik V, mientras que en el tercero fueron 220 mil; en el cuarto, 400 mil; en el quinto, 517 mil, en el sexto, 732 mil vacunas, el séptimo trajo 330 mil dosis y finalmente, el octavo, que llegó el lunes último con 500 mil. Además, se realizó un vuelo a Beijing, República Popular China, en el cual vinieron 908.000 dosis de la vacuna producida por Sinopharm, con lo cual la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.207.000. Ceriani defendió las operaciones que realiza la aerolínea de bandera para trasladar las vacunas, luego de una serie de críticas formuladas respecto al costo de esos traslados. “El servicio que brinda Aerolíneas es imposible de igualar en el mercado de cargas. El Estado tiene disponibilidad inmediata de aviones para ir a buscar las vacunas y se evita todo tipo de inconvenientes logísticos”, señaló Ceriani en declaraciones a Télam. En ese sentido Ceriani remarcó que “este tipo de operaciones de logística necesitan una disponibilidad exclusiva para salir en el momento que se lo requiera y con condiciones específicas de tratamiento de la carga”. Y en ese sentido, agregó: “Los aviones que estamos utilizando se ajustan perfectamente al tipo de carga que estamos trayendo”. El avión es un Airbus 330-200, bajo el número AR1065. De esta forma, el titular de la aerolínea de bandera salió al cruce de críticas que estuvieron circulando en las redes sociales sobre los vuelos que opera Aerolíneas Argentinas para traer al país cargamentos de vacunas contra el coronavirus. “Las críticas sostienen que el costo del servicio de Aerolíneas Argentinas es mucho mayor al que se obtendría contratando a un servicio de traslado de mercadería de un punto a otro por una empresa especializada. Lo que hacen los que dicen esto es comparar el costo por kilo de mercado con el costo de un vuelo a Moscú”, remarcó Ceriani. Y al respecto, explicó: “Esa comparación es inadecuada porque el costo por kilo de mercado se refiere al valor en rutas en las que existe un tráfico regular de carga”. “De esa manera , el costo del vuelo se reparte en una cantidad mucho mayor de kilos y resulta entonces más bajo. Pero en el caso de los vuelos a Moscú o China se conserva la cadena de frío de las vacunas y con el volumen que tienen los vuelos que realizamos”. El funcionario afirmó que contratar un servicio de traslado de mercadería implicaría que la debería transportarse con vuelos en conexión y esperar días en aeropuertos de tránsito que tuvieran cámaras de frío adecuadas y con capacidad suficiente para almacenar las vacunas”. “El costo final no sería mucho menor y la carga demoraría semanas en llegar”, fundamentó Ceriani, que además explicó que “por eso la opción más adecuada es la contratación de un carguero en una operación chárter como las que el Ministerio de Salud contrata a Aerolíneas Argentinas a un costo que está por debajo de los valores de mercado y con un servicio imposible de igualar”. “Se trata de que es la aerolínea de bandera la que absorbe los costos de las contingencias que pudieran ocurrir como demoras, reprogramaciones o cualquier otro evento que pueda surgir”, agregó Para el titular de Aerolíneas Argentinas, “las previsiones de la World Air Cargo Forest (WACF) –el centro de estudios y análisis de Boeing sobre temas de carga aérea-, son de que el transporte aéreo de carga mundial crecerá en los próximos 20 años a un ritmo del 4% anual, por lo que se necesitarán 2430 nuevos aviones de carga para suplir la demanda. Esto significa un incremento de 60% en la flota mundial disponible”. “Desde 2019 y debido al crecimiento del comercio electrónico, las líneas aéreas tradicionalmente de pasajeros transportaron el 50% de la carga en todo el mundo, absorbiendo la necesidad imperante de transporte aéreo de cargas”, señaló. Al respecto, afirmó que en la actualidad “faltan cargueros en el mundo, lo cual sumado al contexto internacional ha disparado los precios”. “Es prácticamente imposible reservar hoy un carguero a disponibilidad plena que pueda esperar en el aeropuerto si la carga se demora”, puntualizó.

