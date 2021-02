En Brown ya vacunan a mayores de 70 años y a vecinos con patologías de riesgo

El Municipio de Almirante Brown informó que ya está en marcha la vacunación de los adultos mayores de 70 años de edad y de vecinas y vecinos con patologías de riesgo. En todos los casos los turnos para inmunizarse son otorgados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires entre quienes se inscribieron en el sitio oficial http://vacunatepba.gba.gob.ar . La vacunación contra el Covid-19 a los adultos mayores brownianos que viven en las residencias geriátricas de nuestro distrito comenzó el 10 de febrero pasado a partir de un trabajo articulado entre el PAMI y la Comuna que conduce Mariano Cascallares. Ahora se sumaron los abuelos en general de más de 70 años y las personas con factores de riesgo que están más expuestas frente a la pandemia. Mientras tanto continúa la vacunación del personal de Salud y ya comienzan a vacunarse miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que las y los docentes siguen inmunizándose contra el Covid-19. “Seguimos trabajando muy fuerte junto a la Nación y a la Provincia para vacunar a la mayor cantidad de vecinos posible. Priorizando al personal de Salud, a los docentes, a los adultos mayores y a los vecinos con factores de riesgo”, indicó el intendente Mariano Cascallares quien le agradeció al Presidente Alberto Fernández y al Gobernador Axel Kicillof por el despliegue para vacunar en Almirante Brown.

