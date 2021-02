Mas de 2 mil trabajadores de la salud brownianos ya recibieron dos dosis de la vacuna

El Municipio de Almirante Brown informó que ya fueron inmunizados con las dos dosis de la Sputnik V más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de salud del distrito en los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia, en el marco de la campaña de vacunación pública, gratuita y optativa más grande de la historia. De esta manera, durante la primera etapa de vacunación que comenzó a fines de diciembre en el Meléndez y luego se extendió al Oñativia, la vacunación continúa a todo ritmo en nuestro distrito. Además, la semana pasada la campaña se extendió a las residencias geriátricas locales a través de un trabajo coordinado con el PAMI y mañana, 18 de febrero, se sumarán la Escuela Polimodal N° 11, la Escuela Primaria Nº18 de San José y la sede de Suteba, ubicada en Ferrari 512, ampliando la aplicación de las dosis a docentes, auxiliares, policías y personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad frente al virus. Asimismo, desde la Comuna browniana insistieron en la necesidad de que los vecinos y vecinas de nuestro distrito ingresen en el enlace http://vacunatepba.gba.gob.ar para registrarse y avanzar en la inmunización contra el Covid-19. Con este fin, el Municipio que encabeza el intendente Mariano Cascallares lleva adelante una serie de medidas para promover la inscripción al programa “Buenos Aires Vacunate”, como la incorporación del 0800-222-7696 para asesoramiento telefónico y la asistencia en delegaciones municipales, centros comerciales y estaciones de trenes.

Both comments and pings are currently closed.