La cúpula de la CGT se reúne para debatir los detalles del acuerdo de precios y salarios

La cúpula de la CGT se reunirá hoy martes por la tarde en la sede del sindicato de Sanidad para debatir el acuerdo de precios y salarios que busca el Gobierno, y que generó un alerta dentro de la central que avisó que rechazará cualquier intento de “techo” a las paritarias. Se prevé la asistencia de los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, al igual que la de otros referentes de la central como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Antonio Caló y Rodolfo Daer, entre otros.

