Convocan a sumarse a la escuela de Escuela de Formación de la Policía Bonaerense

donde podrán conocer los requisitos e inscribirse en la Escuela de Formación de la Policía Bonaerense. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares convocaron a las vecinas y los vecinos de nuestro distrito a ingresar en el sitio mseg.gba.gov.ar/ingreso. html Para inscribirse se recomienda ingresar en el sitio mencionado o bien comunicarse al 0221-4293000 internos 73845 – 74054 – 73857/58/59. También se puede enviar un mail a consultasigreso@mseg.gba.gov. ar o entrar en http://www.mseg.gba.gov.ar . En diciembre pasado la Provincia y el Municipio de Almirante Brown presentaron 113 móviles policiales cero kilómetro que ya realizan tareas de prevención del delito en las localidades y en los barrrios. También presentaron 30 nuevas motos de alta cilindrada, 20 alarmas vecinales, 150 cámaras más para el monitoreo, 20 paradas (refugios) seguras y 27 luces con tecnología Led. Los requisitos formales para la inscripción son ser argentino/a nativo/a, naturalizado o por adopción. Tener entre 18 y 25 años de edad, poseer domicilio real en la provincia de Buenos Aires, no registrar antecedentes penales penales en la Provincia y haber finalizado sus estudios secundarios al momento de la inscripción.

