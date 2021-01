“El vínculo entre nuestros países se fortalecerá”, subrayó Fernández en un saludo a Biden

El presidente Alberto Fernández felicitó a Joe Biden por su llegada a la Casa Blanca y afirmó que está seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre Argentina y Estados Unidos “se fortalecerá”. En su cuenta de Twitter, Fernández le deseo “mucha suerte” al flamante mandatario y a su vicepresidenta, Kamala Harris. “Felicito a Joe Biden por su investidura como presidente de los Estados Unidos y también a Kamala Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá. Les deseo a ambos mucha suerte”, señaló el jefe de Estado argentino en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Antes, la Cancillería argentina había felicitado al nuevo presidente de Estados Unidos y había expresado el deseo del Gobierno argentino de “fortalecer las relaciones” bilaterales y fomentar el respeto a “los organismos multilaterales” “Felicitamos al pueblo de EE.UU, al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior”, señaló el Palacio San Martín en un mensaje publicado en las redes sociales. Biden asumió hoy como presidente de Estados Unidos con un discurso de unidad nacional, reconciliación y esperanza; mientras su vicepresidenta Harris se convirtió en la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ocupar ese cargo en una ceremonia de investidura marcada por el recuerdo aún vivo del ataque al Capitolio y la ausencia del exmandatario Donald Trump. “Este es el día de la democracia, un día histórico y de esperanza de renovación y de resolución. Estados Unidos fue puesto a prueba y estuvo a la altura del desafío. Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia”, aseguró Biden en el discurso de inauguración de su mandato. Entre los dirigentes presentes se destacaron los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush con sus respectivas parejas, Michelle Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton y Laura Bush; el vicepresidente saliente, Mike Pence, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell y el senador demócrata y exprecandidato presidencial, Bernie Sanders.

