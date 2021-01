Coronavirus: Francia pide evitar las mascarillas de tela

El Alto Consejo de Salud Pública francés, organismo que asesora al gobierno en temas sanitarios, recomienda evitar el uso de las mascarillas en tela no homologadas porque son menos eficaces contra el virus. También sugiere adoptar los 2 metros de distanciación social.Otros indicadores también están al alza: el nivel de positividad de los test, las hospitalizaciones y los casos graves en reanimación. Se teme, además, el impacto que puedan tener a partir de marzo o abril las variantes del virus como la británica, presente en medio centenar de países, o la sudafricana, en 20. Frente a esta amenaza, el Alto Consejo de Salud Pública hizo nuevas recomendaciones sobre las mascarillas y la distanciación social. Frente a esta amenaza, se recomienda evitar el uso de ciertas mascarillas en tela, menos filtrantes y por lo tanto menos eficaces. En el caso de algunas mascarillas fabricadas de manera artesanal, “no hay ninguna forma de control sobre su eficacia“, explicó a la prensa Didier Lepelletier, médico higienista que participó en las recomendaciones del Alto Consejo de Salud Pública. No todas las mascarillas en tela son desaconsejadas, pues hay algunas que sí han sido homologadas por la dirección del ejército francés. Las mascarillas que más filtran, un 94% de los aerosoles salivares, son las quirúrgicas FFP2. De hecho, este tipo de mascarillas son de uso obligatorio en los transportes en común en Baviera, en el sur de Alemania, y en Austria, país que anunció el domingo la prolongación de su tercer confinamiento hasta el 8 de febrero.

Both comments and pings are currently closed.