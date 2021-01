Daniel Gollán fue la primera persona mayor de 60 años en recibir la Sputnik V contra el coronavirus en Argentina

Después de que la ANMAT oficializara que la vacuna rusa Sputnik V puede ser aplicada a mayores de 60 años, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, de 65 años, recibió la primera dosis del inoculante contra el coronavirus, en el hospital provincial San Juan de Dios de La Plata. De esta manera, se convirtió en el primer argentino mayor de 60 años en aplicarse la Sputnik V. “Hoy me vacuné con la misma esperanza de millones de argentinos que queremos el fin de la pandemia y sabemos que este es el camino”, escribió Gollán en su cuenta oficial en Twitter. Además de Gollán, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió la segunda dosis del inoculante ruso, a 21 días de recibir la primera, al igual que el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. “Hemos reservado las dosis para el personal de salud que no había podido vacunarse y ahora, con la llegada de un lote mayor de vacunas, podremos avanzar con los adultos mayores, aquellos que tengan enfermedades preexistentes, los miembros de las fuerzas de seguridad y la comunidad educativa. Sumaremos 350 escuelas como centros de vacunación y esperamos alcanzar a un millón y medio de personas inmunizadas en febrero”, señaló Kicillof. Kicillof informó que en la primera etapa ya se vacunaron 94 mil personas en el territorio provincial, trabajadores y trabajadores de salud en su mayoría de terapias intensivas. “Sumaremos 350 escuelas como centros de vacunación esperamos alcanzar a un millón y medio de personas en febrero”, señaló. En ese sentido, Gollán señaló: “Si nos seguimos cuidando, con la vacuna podremos reducir la circulación viral y en el segundo semestre ya habremos protegido a los sectores más vulnerables. Tenemos el desafío de vacunar a millones de bonaerenses y estamos trabajando junto a los intendentes para asistir a quienes necesiten ayuda en el proceso de inscripción digital”.

