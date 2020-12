El Gobierno anunció un plan básico universal obligatorio para telefonía, internet y TV paga

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció esta tarde la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción. Entre los planes creados en el marco del plan básico universal obligatorio, Cafiero precisó que en el caso de la telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago; mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes. La prestación se implementará desde el 1 de enero del año próximo, precisaron las fuentes. La medida tiene como objetivo “la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable” y se estima que beneficiará a más de 10 millones de argentinos.

