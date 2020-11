El municipio abrió la preinscripción para dos cursos vinculados al sector industrial

El Municipio de Almirante Brown abrió la preinscripción para dos cursos de Formación para el Trabajo vinculados al Sector Industrial del distrito, los cuales se dictarán de forma virtual a través de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). Se trata de los cursos gratuitos de “Marketing y Comunicación Estratégica” y de “Industria 4.0 Big Data y a la Internet Industrial de las Cosas”, destinados a jóvenes de 18 a 30 años con domicilio en Almirante Brown y que se encuentren sin ocupación o estén buscando cambiar su trabajo actual. La propuesta también está destinada a trabajadores y trabajadoras de empresas radicadas en el Sector Industrial de Alte. Brown, sin límite de edad, teniendo como requisito extra tener los estudios secundarios finalizados y manejo de PC. El objetivo general de los cursos es desarrollar habilidades y competencias requeridas a partir de las actuales transformaciones tecnológicas en materia de Marketing y Comunicación Estratégica e Industria 4.0, con el fin de generar oportunidades de empleo y propiciar la reconversión productiva en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB). Los interesados en los cursos, los cuales comenzarán el 22 de febrero de 2022 y tendrán una duración de cuatro meses bajo la modalidad virtual, podrán preinscribirse ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/y2zqeNLwdu54nyFaA. Una vez completada la preinscripción, los alumnos y alumnas serán contactados para mantener reuniones informativas vinculadas al cronograma y al contenido de los cursos del 14 al 18 de diciembre. La iniciativa se lleva adelante a través de la Agencia de Empleo y Formación Profesional perteneciente a la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown y ante cualquier duda se puede enviar un email a empleo@brown.gob.ar.

