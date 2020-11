El Gobierno aspira a firmar la semana próxima el acuerdo con Rusia para la provisión de vacunas

El gobierno nacional aspira a firmar la semana próxima el acuerdo con Rusia para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, mientras el lunes se iniciará formalmente la tarea del Comité de Vacunación, integrado por varios ministerios y encabezado por el presidente Alberto Fernández, que se encargará del diseño y logística de la campaña “más grande de la historia argentina”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reveló que el gobierno nacional tiene la “expectativa de estar firmando el contrato la semana que viene” para la provisión de la vacuna rusa contra el coronavirus. “Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia” Vladimir Putin, dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10. Por su parte, el presidente Alberto Fernández -al participar de la cumbre de líderes del G20 que se realizó en forma virtual- agradeció a Putin, ya que se ha “trabajado mucho para que la vacuna risa llegue en tiempo y forma a la Argentina”. “Advertimos que el riesgo de la segunda ola también existe en Latinoamérica. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de conseguir la vacuna”, dijo el Presidente al participar esta mañana -desde la residencia de Chapadmalal- de la cumbre, que se desarrolla de forma virtual. En ese marco, aseveró que la Argentina “puntualmente ha trabajado absolutamente con todos los oferentes de la vacuna”. Alberto Fernández habló sobre el tema en su intervención en la cumbre de líderes del G20.

Alberto Fernández habló sobre el tema en su intervención en la cumbre de líderes del G20. “Quiero darle un agradecimiento muy especial al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, porque hemos trabajado mucho para que la vacuna rusa llegue en tiempo y forma a la Argentina”, aseveró Fernández en su discurso que ofreció desde la residencia oficial de Chapadmalal. Fernández convocó para el lunes próximo al comando de vacunación contra el coronavirus, que integran los ministerios de Salud, Interior, Defensa y Seguridad, que ya empezó a definir la logística del complejo operativo que fue definido por Cafiero como “la campaña de vacunación más grande de la historia argentina”. “Se va a escribir en la historia sobre esto, y no lo digo como Gobierno, sino como comunidad”, dijo el jefe de Gabinete, destacó la cantidad de “voluntarios que se están inscribiendo” y dijo que lo importante será que “todos nos involucremos como comunidad”. “Los pacientes de riesgo son los primeros que tendrán la vacuna y seguramente tendrán que presentar un certificado y habrá un sistema de turnos”, adelantó el funcionario y recomendó que a la hora de vacunarse se consulte “a un médico, o a una enfermera, y no a un especialista de geopolítica”. Cafiero dijo que esta semana ya estaban haciendo pruebas en países europeos.

Cafiero dijo que esta semana ya estaban haciendo pruebas en países europeos. El comando de vacunación El comando, convocado para el lunes próximo, fue creado para el diseño y puesta en marcha del operativo que permitirá aplicar las dosis necesarias para la inmunización masiva. Participarán especialistas de cuatro ministerios, y unas 150 mil mujeres y hombres de las fuerzas armadas y de seguridad desplegados en todo el país para garantizar una cobertura masiva. El armado del operativo incluye también la conformación de una Mesa de Seguimiento del proceso de vacunación, una vez que lleguen las dosis al país. El comité -anunciado por el jefe de Estado días atrás- está conformado por las carteras de Salud, Interior, Defensa y Seguridad, cuyos funcionarios ya se reunieron esta semana, y el ministro de Salud, Ginés González García, será quien centralizará las tareas de la Mesa de Seguimiento del comité. El comando, convocado para el lunes próximo, fue creado para el diseño y puesta en marcha del operativo que permitirá aplicar las dosis necesarias para la inmunización masiva

Las características del comando de vacunación están bajo análisis del Consejo Federal de Salud (Cofesa), encabezado por González García y del que participan las provincias. El Cofesa es el organismo estatal que agrupa a todas las carteras sanitarias de los 24 distritos del país y que viene cumpliendo un rol preponderante de ejecución de las políticas públicas sanitarias en el marco de la pandemia por coronavirus, desde marzo pasado. En cuanto a las tareas ya iniciadas por el Comité de Vacunación, esta semana funcionarios de los cuatro ministerios ya mantuvieron reuniones para articular las acciones que desplegarán las fuerzas armadas y de seguridad, en articulación con las gobernaciones. La fuerzas armadas involucrarán en el despliegue en territorio a casi todas sus mujeres y hombres para el operativo logístico de distribución de la vacuna.

