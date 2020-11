Cascallares descubrió un monumento en homenaje a Juan Manuel de Rosas

En el marco del Día de la Soberanía Nacional, al cumplirse el 175º aniversario de la Batalla de Vuelta de Obligado, el intendente Mariano Cascallares y el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, descubrieron un busto en homenaje al Brigadier General Juan Manuel de Rosas. La jornada conmemorativa tuvo lugar en la intersección de las calles 25 de Mayo y República de Ministro Rivadavia -donde se emplazó un monumento en homenaje a Rosas-, y contó con la participación del secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Pablo Vázquez; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Gobierno local, Juan Fabiani, además de representantes de entidades de bien público y ex combatientes de Malvinas. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y del descubrimiento del monumento, Vázquez agradeció la iniciativa del Municipio “primero por la fecha – 20 de noviembre- que marca un hito no solo para la Argentina sino para la región, y donde Rosas fue gestor de la defensa inclaudicable de nuestra identidad nacional, y segundo porque esté emplazado en un lugar emblemático –por donde pasaron tropas del Regimiento Nro.5 de Colorados del Monte-, que será un mojón de identidad de nacionalidad y de reafirmación de nuestros de derechos”. “Esta imagen del restaurador va a ser un símbolo de motivación para ver como cientos de argentinos y argentinas en 1845 -en la batalla de Vuelta de Obligado- dieron su vida para defender la Patria”, agregó. Por su parte, Cascallares hizo hincapié no solo en la historia del lugar sino en la importancia de defender nuestra soberanía todos los días. En este sentido se refirió a la negociación del Gobierno nacional con el FMI para una soberanía económica, así como cultural y respecto de la salud. “Una negociación que nos permita también poder hacer obras para nuestra gente, como es el caso de la actual pavimentación de la Avenida República Argentina, y esto se logra en la discusión de todos los días”. “Hay que seguir trabajando porque nuestras raíces son fundamentales para proyectar la Argentina que todos queremos, libre justa y soberana”, subrayó el intendente. Durante el acto también se leyó la ordenanza 12.135 aprobada por el legislativo municipal para el emplazamiento del busto de Rosas, y se colocó una ofrenda floral al pie del monumento. También formaron parte del acto, el presidente del instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural de Almirante Brown, Emilio Klubus, el titular del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereyra Benítez, la directora de Patrimonio Cultural, Sandra Agis, el delegado Municipal de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz, y la restauradora de la imagen del Brigadier colocada en el lugar, la artista Gloria Cruz.

Both comments and pings are currently closed.