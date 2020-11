Se dirime la semana próxima la reforma del Ministerio Público

El bloque de senadores del oficialismo buscará aprobar la semana próxima en el recinto la propuesta de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del Procurador General de la Nación, durante una sesión especial que sería convocada para el viernes. Fuentes del oficialismo dijeron a Télam que la intención es contar con la media sanción de la iniciativa antes del 30 de noviembre, cuando concluye el período de sesiones ordinarias. Ayer, el bloque que conduce José Mayans logró unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría. Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentadas en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas. El Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro, Alberto Weretilnek. El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez y que la elección no se planifique en un año electoral. También, prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al Procurador. El debate se da mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino, y fue nombrado durante el gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017. El candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, había manifestado su desacuerdo con la posibilidad de que el nuevo cargo sea votado por mayoría simple. Según trascendió esta semana, parte del Consejo Consultivo de expertos creado por el presidente Alberto Fernández se pronunció a favor de cambiar la mayoría. El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, explicó que a lo largo de varias audiencias se realizó “un trabajo muy intenso” para avanzar en esta reforma. “Han concurrido a las distintas reuniones expertos, abogados, asociaciones de abogados y de fiscales y todos han dado su opinión con absoluta transparencia y se han escuchado opiniones diversas y distintas”, añadió. Para Parrilli, el debate sobre el Ministerio Público Fiscal “es un problema a resolver, no es un tema que esta gestión de gobierno haya escalado como necesidad sino que es un tema que viene de arrastre y de errores que se cometieron en la gestión anterior”. Los senadores de la oposición, Lousteau y Crexell, reprobaron el procedimiento del oficialismo de avanzar con el tratamiento de sus proyectos en medio de la pandemia de coronavirus cuando, consideraron, que existen “otros temas prioritarios para la sociedad” y acusaron al Frente de Todos de “maniobrar” para favorecer “a una agenda personal” de reformas en torno al Poder Judicial. En tanto, se espera que la semana próxima, el presidente Fernández reciba el dictamen del Consejo consultivo de especialistas, que contiene unas 1000 páginas y cuatro capítulos y cuya redacción finalizó la semana pasada. “Hemos tomado conocimiento de que el consejo de expertos, creado para emitir opinión no vinculante pero importante, ha vertido opiniones -algunas coincidentes, otras no- y creemos que están dadas todas las condiciones” para avanzar en estas modificaciones a la ley orgánica del Ministerio, dijo Parrilli. El consejo asesor estuvo conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

