Una familia tipo necesitó en octubre $49.911,60 para no ser pobre

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, subió a $49.912 en octubre último para una familia tipo y aumentó 5,7% con respecto a septiembre, informó hoy el INDEC. Esta variable clave registró su mayor incremento en dos años y creció por encima de la inflación por segundo mes consecutivo. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, registró en el mismo mes un costo de $20.710, y aumentó 6,6%. En los últimos doce meses la canasta alimentaria registra un aumento del 45,8% y la canasta básica aumenta 40%, ambas por encima del costo de vida del 37,2%. Desde diciembre último, el costo de la canasta total creció 28,1% y el de la alimentaria 32,9%, por encima de la inflación del 26,9% en ese período. El costo de la canasta total en los primeros diez meses del año aumentó $10.951 y el de la alimentaria subió $5.126. El costo de la canasta total casi triplica el salario mínimo vital y móvil, que desde octubre se fijó en $18.900 los trabajadores mensualizados que cumplen jornada legal completa de trabajo. Los datos reflejan un incremento en los niveles de pobreza e indigencia en medio de la pandemia. Para una familia de tres miembros, el costo de la Canasta Básica Total fue en octubre de $39.735 y la Alimentaria de $16.488. En un hogar de cinco integrantes la canas total fue de $52.496 y la alimentaria de $21.783. Para un solo adulto, el INDEC estimó que en octubre el costo de la canasta total fue de $16.152 y la alimentaria en $6.702. La canasta alimentaria está integrada por los artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, y la total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.

