Cascallares visitó obras que ejecuta el municipio en Jardin de Claypole

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó las obras de ampliación y refacción del Jardín de Infantes Nº956, de la localidad de Claypole. La actividad se realizó en la calle Francisco Bollini 170, donde el Municipio de Almirante Brown está construyendo tres nuevas aulas, la dirección y secretaría, además de la refacción total de la cocina de ese establecimiento educativo. El lugar donde se están haciendo las ampliaciones es al lado del edificio original del Jardín Nº956, creado por esta gestión e inaugurado en el año 2016, donde anteriormente funcionaba la delegación municipal, la cual fue trasladada a la Estación de Claypole con un moderno edificio que ya se encuentra funcionando. “A este Jardín lo inauguramos hace pocos años y debido a la demanda que tenemos de la comunidad, estamos haciendo una importante ampliación la cual es posible gracias a que trasladamos la delegación a un nuevo edificio en la estación ferroviaria”, subrayó Cascallares durante la recorrida. Por su parte, la directora del establecimiento, Ingrid Karlés, destacó que este avance “representa un incremento en la matricula”. “Estamos muy contentos porque con esta ampliación vamos a poder recibir a más niños y niñas de cara al próximo año escolar”, añadió. De la jornada participaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local, Fernando Lorenzo y el delegado de Claypole, Damián Aranda.

