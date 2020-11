Avanza la construcción de otro centro de salud en Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los avances en la obra del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 13 de Julio que está construyendo la Provincia de Buenos Aires en la localidad de San Francisco Solano. A mediados de este año Cascallares y el gobernador Axel Kicillof inauguraron cinco CAPS en San José, Longchamps, Malvinas Argentinas y Claypole. Ahora se suma el de Solano cuya construcción se encuentra muy avanzada. La visita se llevó adelante en el predio ubicado en el cruce de Clavel y Glicina, donde el jefe comunal junto con el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local, Fernando Lorenzo, y el delegado de Solano, José Vélez dialogaron con los encargados de la obra sobre los plazos y tiempos de ejecución. En este sentido, actualmente la obra se encuentra en un 50 por ciento y se está avanzando en los desagües interiores, los contrapisos y el revocado exterior. Además, en unos días comenzará la instalación del sistema eléctrico. “Estamos en esta nueva unidad sanitaria que llevamos adelante con el programa AMBA, de la Provincia de Buenos Aires, y que implica un beneficio muy importante para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Cascallares, al tiempo que remarcó esta obra también es importante para que “los trabajadores de la salud sigan haciendo este trabajo tan importante que llevan adelante cada día”. El intendente destacó la decisión política del gobernador Axel Kicillof de avanzar con estas obras “que nos permiten seguir potenciando a todo el sistema sanitario de nuestro distrito”. Vélez, en tanto, enfatizó que este nuevo CAPS es un “orgullo para todos los vecinos y vecinas de Solano” y agradeció el “compromiso del gobierno municipal de apostar a la salud pública” El CAPS 13 de Julio tiene una superficie de 270 metros cuadrados e incluye seis consultorios, sala de enfermería, depósito de farmacia, salón de espacios múltiples, módulos sanitarios y entrada para las ambulancias del sistema de emergencias médicas 107 AB.

