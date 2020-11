Junto a la ministra Ruiz Malec, Bracchi y Plaini, Cascallares puso en marcha el I Congreso de Educación

Acompañado por la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec; la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi; y el senador Omar Plaini; el intendente Mariano Cascallares puso en marcha el Primer Congreso de Educación Técnico Profesional, Trabajo y Empleo de Almirante Brown durante un acto desarrollado en la Casa de la Cultura. De la presentación, que fue presencial y también virtual e incluyó una mesa de diálogo, participaron también la secretaria de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Erika Roffler; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola y la diputada bonaerense María Cristina Villota. Este Primer Congreso de Educación Técnico Profesional, Trabajo y Empleo tiene como objetivo “articular el sistema educativo con el mundo del trabajo y la producción para optimizar los recursos y compartir experiencias”. “Estoy realmente muy contento con este Congreso que estamos inaugurando y que tendrá mesas de debate para pensar la educación con un claro enfoque en el trabajo”, expresó Cascallares al tomar la palabra y agradeció la presencia de la ministra de Trabajo, de la subsecretaria de Educación bonaerense y de Omar Plaini, como también de Erika Roffler. En esa línea, añadió: “Hoy sentimos que más allá de la pandemia muchos de los objetivos que nos propusimos se van concretando y sin dudas vamos a tener las mejores herramientas para formar y capacitar a nuestros vecinos y vecinas”. Ruiz Malec, en tanto, destacó que “este tipo de iniciativas son fundamentales y más en un distrito como Almirante Brown que tiene un importante sector agrario e industrial”, al tiempo que afirmó: “Queremos una formación para el trabajo que genere empleos de calidad y desarrollo productivo”. Por su parte, Bracchi, subrayó que el Municipio “viene poniendo en prioridad la educación y cada uno de los congresos que realiza dan cuenta de ello”. “Estas jornadas contribuyen a generar insumos para la política pública”, agregó. Mientras que Plaini calificó la iniciativa como “estratégica” y sostuvo que “gracias al trabajo de los Municipios y luego de recuperar los gobiernos Nacional y Provincial se puede creer para volver a crear”. El Congreso fue declarado de Interés Educativo Provincial por parte del Consejo General de Cultura y Educación; declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; y también de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Almirante Brown. La propuesta está destinada a inspectores, directivos y docentes; representantes profesionales de diferentes ámbitos, gremiales y sectoriales y también equipos de especialistas de los ámbitos productivos. De la apertura participaron también de forma presencial y virtual el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito; la jefa de Inspección Regional DIEGEP, Virginia Poy; la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión; el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini y el vicerrector Facundo Nejamkis. También estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni; el secretario de Extensión Universitaria de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko; la subsecretaria de Educación local, Paula Falcón; la secretaria de la Mesa del Consejo provincial de Educación y Trabajo local, Gabriela Vranic y el ex director general de Cultura y Educación provincial, Mario Oporto. Por último, también asistieron de forma presencial y virtual secretarios de educación de los Municipios de Ezeiza, Presidente Perón, Esteban Echeverría y San Vicente; directores e inspectores de Almirante Brown, referentes de gremios docentes y funcionarios de todas las áreas, entre otros.

