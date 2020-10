Profesionales y tecnicos realizaran paro en Garrahan el 21 de Octubre en rechazo del 7% de aumento

La Asociación de Profesionales y Técnicos (AdePyT) del Hospital Garrahan votó en asamblea gremial este miércoles 14 de octubre, por la realización de un “paro de 24 horas el día 21 de octubre próximo, con atención a pacientes internados y emergencias por guardia, en rechazo al 7 por ciento de aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional y para exigir un 50 por ciento de aumento y 72 mil pesos de salario básico para todas y todos”. El Garrahan dependía en presupuesto en un 50 y 50% de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante el último gobierno, el presidente Mauricio Macri pasó el porcentaje 70% a Nación y 30% a Ciudad, para favorecer al distrito que más los acompaña con el voto desde que fundaron su sector político. La AdePyT del Garrahan resolvió además “entregar el petitorio firmado (con el rechazo al 7%) este jueves 15 de octubre, en el contexto de la reunión convocada para discutir el Convenio Colectivo Garrahan, y continuar juntando firmas hasta el 21 de octubre”. “En particular, ante la propuesta de discusión de Convenio Colectivo Garrahan, nos declaramos en estado de Asamblea permanente para dar la discusión de todo lo que allí se trate con las y los trabajadores”, explicó al respecto Norma Lezana, presidenta de la AdePyT, quien enumeró los puntos votados. En esa línea, continuó al explicar que “al pliego de reclamos presentado el 6 de agosto pasado, que incluye los reclamos de la Asociación de Profesionales para todo el Equipo de Salud (Imágenes, Profesionales “no médicos” stop violencia) se agregan, en Enfermería, dotación, equidad de trato y oportunidades, pase automático al tramo profesional de los licenciados, 20% áreas COVID y pago de las horas módulo COVID”. También, “incorporar el reclamo de régimen de CTIAP (Condiciones de Trabajo Insalubres y/o Agotamiento Prematuro) para todas y todos en el Garrahan: reducción horaria sin afectar salarios; licencias por estrés; reducción de requisitos jubilatorios”. En la asamblea, resolvieron también “sin perder el foco de los reclamos de las y los trabajadores del Hospital: apoyar los acampes del 15 de octubre y el 21 de octubre frente al Congreso nacional y la Jefatura de Gobierno Porteño, respectivamente”. A la Ciudad le reclaman que reconozcan Enfermería como carrera profesional y repudian represión de septiembre de la policía del Jefe de Gobierno Horacio Larreta.

Both comments and pings are currently closed.