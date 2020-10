El Municipio continúa fortaleciendo el trabajo de Bomberos San Vicente

El intendente municipal, Nicolás Mantegazza, realizó la entrega de un subsidio al cuartel de Bomberos de San Vicente y además recorrió las obras de refaccionamiento que se están llevando adelante en el lugar. Se trata de ampliar las acciones de fortalecimiento que el municipio puso en marcha sobre las entidades de bien público. En este caso Bomberos recibió un cheque por parte del jefe comunal que permitirá realizar grandes inversiones en el cuartel. “Hemos recibido la visita del intendente y en la misma recorrió la obra de la medianera que se está efectuando entre nuestro galpón y el corralón municipal. Así mismo hizo entrega de un subsidio de 500.000 pesos a nuestra institución”, así agradecía oficialmente bomberos la colaboración. Las tareas que se desarrollan son la división entre lo que es el área de servicios municipal y el galpón de bomberos, que se logran con la prestación de mano de obra por parte del municipio, que permite agilizar y optimizar los tiempos de trabajo, además de reducir los costos de obra. Debemos recordar que hace apenas unas semanas, Bomberos Voluntarios firmó un convenio de adhesión a un programa de fortalecimiento, entre Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por casi dos millones de pesos, que permitirán ampliar el equipamiento de trabajo. “Consideramos de un valor fundamental la labor con la que contribuyen nuestros bomberos a toda la comunidad y es por eso que seguiremos aportando recursos para la mejora de equipamiento e instalaciones”, destacaron desde el Municipio.

