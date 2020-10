Cascallares junto a los excombatientes brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió el Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”, ubicado en la localidad de Adrogué, un espacio dinámico y pedagógico que próximamente estará a disposición de los vecinos y las vecinas del nuestro distrito. La emotiva jornada se realizó esta mañana en el museo ubicado en Obispo J. E. Colombres 1710, donde el jefe comunal visitó el lugar, dialogó con ex combatientes y entregó banderas de ceremonia. El flamante museo, que producto de la pandemia todavía no abrió sus puertas a la comunidad, empezó a ser construido hace un año en conjunto entre el Municipio de Almirante Brown, el Centro de Excombatientes Puerto Argentino y la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). De la actividad de hoy también participó el museólogo Daniel López de la UNLA. Este espacio pedagógico y dinámico concibe a los ex combatientes como el patrimonio más importante, por lo que todo su contenido está planteado para generar interés y curiosidad sobre lo acontecido con las Islas Malvinas, a partir del trabajo de investigación realizado por el “Observatorio Malvinas” de la UNLA. Por ese motivo, todo el museo está organizado con una línea de tiempo que comienza en 1493, cuando Cristobal Colón llegó a las Islas, siendo el primer registro historiográfico del lugar. A partir de ahí, se cuentan detalles geopolíticos e históricos sobre la soberanía de las Islas, de la Guerra de Malvinas, en 1982, y en paralelo sobre los eventos ocurridos en Almirante Brown en pleno conflicto bélico. Además, durante la recorrida, los visitantes podrán encontrar una réplica de las cruces que se encuentran en el Cementerio de Darwin de los cinco héroes brownianos fallecidos durante la Guerra, archivos fotográficos, una reserva técnica con patrimonio tangible de los ex combatientes, espacios de investigación, ciclos de charlas y conferencias y también un objeto donado por cada veterano, los cuales son disparadores de recuerdos y anécdotas personales. Daniel López destacó la visita del intendente Cascallares y agradeció el compromiso del Municipio en la gestación de este proyecto. “Fue una visita muy importante para nosotros y pasamos un momento realmente muy emotivo”. De la jornada también participaron el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko (quien hizo entrega de la ordenanza que declara al Museo de Interés Municipal, Educativo y Cultural); la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán; el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano, y la directora de Derechos Humanos, Débora Casado, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.