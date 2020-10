De Pedro apuntó contra las “campañas del desánimo” porque “en la Argentina que viene todos son importantes”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cuestionó este domingo las “campañas del desánimo” que promocionan “éxodos que no existen” y aseguró que “en la Argentina que viene todo son importantes”. “En la Argentina que viene todos y todas son importantes. A pesar de las campañas del desánimo, promocionando éxodos que no existen, nos vamos a levantar otra vez y superar esta difícil situación en la que nos dejaron”, manifestó el funcionario en un comunicado y a través de un mensaje compartido en sus redes sociales. De esta manera, Wado De Pedro se pronunció sobre el informe de la DNM, organismo perteneciente a su cartera, que reportó este año 25.765 salidas de ciudadanos nativos con destino a Uruguay, en contraposición con los 29.193 ingresos de argentinos provenientes del país vecino, lo que implica un 13,3% más.

