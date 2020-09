Restauran el tren presidencial que se encuentra en la Quinta 17 de Octubre

Esta mañana, en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente, con la presencia del Intendente Nicolás Mantegazza, se puso en marcha el plan de obras de restauración del Tren Presidencial como parte del programa de recuperación del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires. La formación presidencial, que data del año 1908, trasladó a diversos presidentes a lo largo y ancho del país, hasta la década del 80 cuando fue sacado de servicio. El mismo consta de tres vagones y una locomotora y está puesto en exhibición en un andén construido en un sector de la mítica quinta de Perón. El acuerdo se celebró con la presencia del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia Augusto Costas; el Presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el Presidente de Trenes Argentino Capital Humano, Damián Contreras, el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez y del Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entre otros funcionarios, quienes asistieron a la puesta en marcha el inicio de las obras de restauración del Tren Presidencial que se encuentra en la Quinta. Estas tareas están enmarcadas en el programa de puesta en valor del patrimonio cultural e histórico que el municipio de San Vicente está llevando adelante junto a la Provincia en la que fuese la casa de descanso de Perón y Evita, y donde hoy descansan sus restos en el mausoleo que allí se encuentra. Los trabajos de restauración estarán supervisados por la Subgerencia de Desarrollo del Patrimonio Cultural Ferroviario; de personal de Trenes Argentinos y realizados por la Cooperativa de Trabajo Talleres Junín (COOTAJ) con la participación de mano de obra local que, además, generará nuevos puestos temporales de trabajo. De tan importante encuentro, además participaron el anfitrión, y Director del Museo, Cristian Scollo, el Subsecretario de Políticas Culturales del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Ezequiel Grimsom; el Director Provincial de Patrimonio Cultural, Pedro Delheye; el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Ricardo Lissalde; el Director de Trenes Argentinos, Fernando Carballo; el Secretario de Producción, Empleo y Economía Local, Roberto Vázquez y el Subsecretario de Promoción Industrial, Juan Montalvo.

