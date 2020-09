Cascallares encabezò homenaje a 44 años de la “Noche de los Lapices”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo homenaje a los estudiantes secundarios que fueron secuestrados y desaparecidos hace 44 años por la última dictadura cívico militar, en la llamada “Noche de los Lápices”. La jornada, que conmemoró el Día de los Derechos de los Estudiantes y el Día Nacional de la Juventud, se llevó adelante por la mañana en el Monumento del Lápiz, ubicado en el cruce de Diagonal Brown y Esteban Adrogué, donde participaron además funcionarios, la federaciones y los centros de estudiantes junto a referentes de organizaciones de derechos humanos. “En este día tan importante reconocemos la lucha de las y los estudiantes que fueron secuestrados y torturados” durante la última Dictadura, expresó Cascallares frente al monumento que anteriormente era blanco y negro y que fue pintado a color para la ocasión, al tiempo que destacó el “rol de la juventud” en tiempos adversos. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Familia, Género y Políticas Sociales, Leda Quintana, y la Jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión. También la directora de Derechos Humanos, Débora Casado; la directora de Juventud, Micaela Ortiz, además de estudiantes y referentes de las organizaciones HIJOS, FES, FSP, UES y Envión, entre otros.

