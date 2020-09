El municipio de Almirante Brown lleva la aplicación Alerta Brown a los barrios

El Municipio de Almirante Brown lleva la aplicación Alerta Brown a los distintos barrios del distrito explicando su funcionamiento a vecinos y vecinas y también instalándosela en los teléfonos celulares para saber cómo utilizar el botón de pánico ante una situación de emergencia. La iniciativa se promociona en plazas y espacios públicos del distrito donde personal capacitado de Centro de Operaciones Municipal (COM) de la localidad de Burzaco asiste en stands a los brownianos durante todo el proceso de instalación y los capacita sobre su funcionamiento. Además, en simultáneo personal del Municipio va casa por casa contando sobre la iniciativa e invitando a los interesados a que se acerquen a los stands para bajar y activar la aplicación. Una de estas jornadas se llevó adelante en la plaza San Martín, de la localidad de Glew. En este sentido, Juan fue uno de los vecinos que instaló Alerta Brown en su celular, quien expresó “estar contento ya que es una medida preventiva muy importante para la seguridad del barrio”. En esa línea también se expresó Susana, quien destacó “la paciencia y amabilidad” de los trabajadores municipales en el proceso de instalación de la aplicación. “Me sentí muy contenida porque una al ser mayor se le dificulta lo tecnológico pero la verdad me explicaron re bien”. Desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que “el objetivo de estas recorridas por los barrios es acercar la aplicación a los vecinos y vecinas, que puedan instalar la aplicación para que ya la tengan habilitada e incluso hacer una prueba para que vean cómo funciona y la incorporen a su vida cotidiana”. Alerta Brown, disponible tanto para sistemas Android como iOS, es una aplicación interactiva que permite enviar señales desde el botón de pánico al COM ante situaciones de inseguridad, siniestros y emergencias médicas reduciendo así el tiempo de respuesta de las fuerzas de Seguridad, Bomberos, 107AB SAME y Defensa Civil. Luego el vecino será contactado por un integrante del COM para que cuenta cuál es la emergencia y en caso de no poder contestar se enviará a su ubicación un patrullero, geolocalizándolo a través del GPS del dispositivo celular.

