Coronavirus: Científicos argentinos crearon un test online de olfato para detectar al virus

Test de olfato casero y online para detectar coronavirus. Los científicos argentinos generaron un test online que puede realizarse de forma casera

Calificado como uno de los síntomas más característicos del coronavirus. La otorrinolaringóloga Marcela Abdelnur, jefa del servicio de Otorrinolaringología del hospital SAMIC, para acceder a la evaluación online hay que escanear un código QR, que puede apreciarse en el posteo de la red de Olfato, donde se analizará cómo se perciben las sustancias. “Luego, a través de un cuestionario con preguntas, se va midiendo la intensidad del olfato”, afirmó la especialista que forma parte de la Red de Olfato Argentina, que reúne a Médicos Otorrinolaringólogos independientes de la República Argentina.

