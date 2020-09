El municipio de Almirante Brown suma nuevos talleres

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, suma talleres virtuales a las propuestas culturales para que las vecinas y vecinos del distrito puedan disfrutar y aprender desde sus hogares diferentes manifestaciones artísticas pese a la pandemia de Covid. Dictados por artistas –profesores del distrito, en diferentes horarios- la comunidad browniana podrá acceder a los siguientes cursos: Letras de Colores -lectura y escritura creativa-, un espacio para jugar con las palabras destinado a chicos de entre 6 y 12 años; Teatro para jóvenes y adolescentes; Danza Jazz contemporánea (nivel avanzado); Guitarra y Canto. Además de Folklore urbano, Guitarra Eléctrica, Dramaturgia, Pintura, Historia del Arte, Circo, Teatro comunitario (teórico- práctico), Técnicas escenográficas y Tango, todos a partir de los 16 años. También Danza tango; Tango (entrenamiento para bailarín de tango), Bajo (técnicas y recursos), Payada, Actuación frente a la cámara, Folklore tradicional, y Bebeteca online (destinado a bebés, niños pequeños, embarazadas y padres) De acuerdo a lo manifestado por el director ejecutivo del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereyra Benítez, “los cursos virtuales por Zoom se suman a la oferta cultural que ya tenemos y arrancan el próximo 18 de septiembre y se extenderán hasta el mes de diciembre” del presente año. Asimismo el funcionario agregó que: “Esperamos completar todos los cupos de los cursos, ya que hay una capacidad total para mil inscriptos”. Cabe señalar que cada encuentro semanal tendrá una duración de 120 minutos, porque los talleres presenciales duraban 50 minutos dos veces por semana. Estos cursos serán intensivos. Para informes e inscripción comunicarse a través del siguiente correo electrónico: talleres@brown.gob.ar. Cabe señalar que el cupo es limitado hasta 25 personas. Más información en la red social Facebook del Instituto Municipal de las Culturas Brown.

