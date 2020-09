El Presidente anuncia el nuevo programa Precios Cuidados para la Construcción

El presidente Alberto Fernández presentará hoy el nuevo programa Precios Cuidados para la Construcción en el partido bonaerense de San Fernando, se informó oficialmemte. La actividad está prevista para las 11.30 en la planta de la empresa de griferías Hidromet.

