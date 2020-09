El Presidente defendió el traspaso de recursos: “No estamos sembrando discordias sino igualdad”

El presidente Alberto Fernández sostuvo que, cuando su mandato termine, quiere que la Argentina sea “un país más igualitario y menos desigual” y defendió la decisión “darle los recursos que el distrito más poblado, extenso y productivo de la Argentina necesita”, en referencia a la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de la provincia de Buenos Aires. “No estamos sembrando discordias sino igualdad. Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios”, dijo el Presidente al anunciar, mediante una videoconferencia desde la Residencia de Olivos, la reactivación de obras y la firma de convenios para otras nuevas para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Chubut y Tierra del Fuego con una inversión de 31.000 millones de pesos. “Ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios” ALBERTO FERNÁNDEZ El mandatario se refirió de esta manera a la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la ciudad de Buenos Aires comenzó a recibir a partir de enero de 2016 merced a un decreto de la gestión macrista. La medida del gobierno nacional -anunciada ante el conflicto de efectivos de la policía bonaerense que reclamaban mejoras salariales y laborales- fue cuestionada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien instruyó a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado Nacional, para que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad”. En el marco del acto, el jefe de Estado volvió a remarcar la necesidad de “integrar a la Argentina de la mejor manera posible” y afirmó que “no hay una Argentina central y otra periférica”. “Vinimos a tranquilizar la economía y al país, pero no con discursos condescendientes sino con acciones equilibradas, para que, allí donde haya desigualdad, aparezcan acciones que igualen”, dijo en su mensaje. Día del Maestro También aprovechó el acto para enviar un mensaje a los docentes de todo el país, al celebrarse el Día del Maestro: “Los maestros, en su día, son el emblema de lo que debemos ser, una Argentina que se integra y rompe desigualdades”, sostuvo. “Han estado siempre educando a la distancia, cerca de los chicos, dando alimentos donde hizo falta. Son parte del espacio que tenemos que revalorizar y cuidar, junto con los que nos cuidan la salud y en las calles”, dijo el mandatario en el acto, en el que estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el de Interior, Eduardo De Pedro.

