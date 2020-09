Cascallares saludó a las maestras y los maestros destacando su compromiso con el futuro

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, saludó a referentes de la comunidad educativa del distrito por el Día del Maestro, durante un desayuno virtual en el que destacó el trabajo que vienen realizando para continuar con el proceso pedagógico en tiempos de pandemia. Del encuentro, que se viene desarrollando cada año desde 2016 y que está vez se hizo a través de Zoom, participaron junto al jefe comunal el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera, y 60 inspectores, inspectoras, integrantes de la Secretaría, referentes gremiales y de organismos descentralizados de Almirante Brown. “Quiero agradecer a todos y todas por el trabajo que se viene realizando en este año tan particular, en el que no quería dejar pasar la oportunidad de encontrarnos, aunque sea de esta forma. Es un año muy duro pero todos estamos haciendo muchos esfuerzos para transitarlo de la mejor manera”, subrayó Cascallares, al tiempo que remarcó el incesante trabajo de los docentes. Pianciola, por su parte, agradeció el trabajo mancomunado de toda la comunidad educativa ya que si bien “las escuelas están cerradas, las aulas están abiertas gracias al gran esfuerzo que hace cada docente para continuar con la enseñanza”. En esa línea también se expresó Herrera, quien sostuvo que gracias al trabajo de todos y todas “la magia de la educación sigue presente gracias a los docentes, enseñando, y a los alumnos, aprendiendo”. Del encuentro virtual participaron integrantes de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, como Paula Falcón, Sandra García, Cristina Chimino, Alejandra Villalba, Gabriel Alarcón, Ernesto Villavicencio, Javier Feu, Gabriela Vranic, Carlos Ferrero, Marcela Barriga y Nicolás Caviglione. También referentes del Consejo Escolar de Almirante Brown, como Ana Randi, Ezequiel Mars, José Hernández, Analía De Bernardis y Natalia Charles Mangeón; del Tribunal Descentralizado, como Cristian Chiarot, Nora González y Sergio Rojas; y de la Secretaría de Asuntos Docentes, como Marina Jansen. Formaron parte además inspectores de gestión pública, como Leonardo Lafflito, María Inés Centurión, Lucia Lacoste, Mónica Vazquez, Cecilia Berias, Juan Antonio Martínez, Lilian Casais, Gabriela Giorgi, Karina Phillip, María del Carmen Gurtubay, José Gurtubay, Lilian Geronis, Claudia Ibarrola, Leonardo Daniel Lafflitto, Elisa Ricotti, Alicia Mastropiero, Silvina Rivas, Roberto Negri, Norma Palomo, Gabriela Lavado, Nora Muñoz, María Arce, Silvina Taborda, Marcela Basualto, Natalia Villarreal y Emilce Espinosa. También los inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) María Claudia Cotignola, Karina Mansilla, Marisa Velasquez, Nilda Silva, Margarita Vicente, Sandra Saracho, Julieta Caretti, Mariana Vazquez, Viviana Mateovich, Alejandra López, Marcela Fariña, Paola Fernández y Virginia Poy. Por último, estuvieron presentes además los referentes sindicales Walter Sosa y Patricia Osso Paz (FEB); Darío Flores y Mercedes Solbes (Suteba), Héctor Paleta (UDA); Francisco Gutiérrez, Adrián Aspek y Sergio Murua (SICEABA); Raúl Barbosa y Marcela López Montenegro (SADOP) y Daniel Reinoso (AMET).

