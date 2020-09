Nuevo Arco en C para Hospital Carrillo

En el día de hoy el hospital Municipal de San Vicente, Dr. Ramón Carrillo, adquirió nuevo equipamiento para el servicio de Diagnóstico por Imágenes. Se trata de la incorporación con fondos municipales de un Arco en C, un dispositivo especializado de imágenes de Rayos X que será utilizado en el Área de Cirugía para intervenciones quirúrgicas de distinta índole. “Es un equipo que utiliza la radioscopia para cirugías traumatológicas, para la parte vascular y urología por ejemplo”, destacaron desde el hospital Carrillo. Esta aparatología forma parte de la reestructuración y renovación del servicio, que ya ha sumado un equipo de rayos portátil, un ecógrafo, un procesador, un escáner y una impresora para digitalizar las imágenes. Una importante inversión desde la gestión que conduce Nicolás Mantegazza, que se suma a la ya realizada en la Unidad de Terapia Intensiva y algunas otras de menor índole, pero que generan un profundo cambio en el sistema sanitario local. “Agradecemos también la colaboración del Gobernador, Axel Kicillof; del Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan y al Viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Continuaremos trabajando para una salud pública de calidad y para brindar una mejor atención a nuestros vecinos y vecinas”, esgrimieron desde la cartera municipal.

