Cafiero: “El plan de seguridad busca que las fuerzas actúen de forma más rápida y ágil”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó hoy que el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, busca que las fuerzas de seguridad puedan “actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y mayor cuidado hacia los efectivos”. “El programa hace eje en los recursos relacionados a la tecnología aplicada, mayor cantidad de cámaras y elementos para que las fuerzas de seguridad puedan actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y más cuidado hacia los efectivos”, dijo el funcionario esta mañana en declaraciones a radio Mitre. En ese marco, Cafiero destacó que la construcción y mejoramiento de nuevas unidades carcelarias busca “descomprimir las comisarías y trasladar a los detenidos que se encuentran allí”. El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad presentado ayer implica una inversión total del Gobierno nacional de 37.700 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones de pesos serán transferidos a la provincia de Buenos Aires para la adquisición de equipamiento.

