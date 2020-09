En 2019 subió casi un 30 por ciento la tasa de delitos sexuales

Un informe anual de información criminal reveló que la tasa de delitos

sexuales en todo el país se incrementó durante el 2019 casi un 30 por

ciento respecto al año anterior, y señaló que la mayoría de los casos donde

se registraron personas heridas o lesionadas tuvo como víctima a una mujer.

Se trata del informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal

(SNIC) que presentó en las últimas horas la ministra de Seguridad Sabina

Frederic, y al que tuvo acceso Télam, el cual señala que hubo 1.765.932

hechos delictivos registrados en todo el país (una tasa de 3.929,6 casos

cada 100 mil habitantes), lo que equivale a un crecimiento de 12,6 por

ciento respecto al 2018.

De acuerdo al informe, si bien es una tendencia que se mantiene desde el

2017, el año pasado se registraron 153.270 víctimas de lesiones dolosas en

todo el país, de las cuales 74.082 fueron mujeres (es decir el 48,3 por

ciento), 65.975 fueron hombres (43 por ciento) y 13.213 no se pudo

determinar (8,6 por ciento).

Además, la tasa de víctimas de delitos contra la integridad sexual registró

un incremento del 28,9 por ciento entre 2018 y 2019, pasando de una tasa de

38,2 víctimas cada 100.000 habitantes en 2018 a 49,2 en 2019.

Según el informe, “la evolución de la tasa cada 100.000 habitantes de las

víctimas de violaciones (abuso sexual con acceso carnal) y de la tasa de

víctimas de los otros delitos contra la integridad sexual, tuvieron

aumentos significativos entre 2018 y 2019”.

“Por sus características, esos delitos tienen un alto nivel de subregistro,

debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los

cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las

respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los

niveles de denuncia, por lo que para conocer la prevalencia y evolución

histórica de estos delitos es necesario complementar la información de

registros administrativos, con encuestas de victimización que indiquen el

nivel de no denuncia”, dice.

La ministra Frederic explicó en la presentación del informe que “uno de los

aportes de este informe incluye información sobre el sexo de las víctimas

de algunos delitos contra las personas y contra la integridad sexual que no

se publicaban en ediciones anteriores y que ahora mejora la posibilidad de

realizar diagnósticos más precisos para políticas públicas serias y

viables”.

“En el caso de la violencia de género, la información proveniente del SNIC

aporta al trabajo de la mesa interministerial contra las violencias

extremas de género que desarrollamos junto con el Ministerio de las

Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Justicia”, agregó.

En la presentación del informe también estuvo presente la Directora

Nacional de Estadística Criminal, Ángela Oyhandy, quien destacó, entre

otros, que los 1.765.932 hechos delictuosos denunciados marcaron un

incremento del 12,6 por ciento respecto de los registrados en 2018.

Ese incremento se concentró mayormente en los “delitos contra la

propiedad”, en los “robos y robos agravados” y en las “infracciones a la

Ley 23.737” (conocida como ley de estupefacientes).

En 2019, la tasa de los Delitos Contra La Propiedad alcanzó 2.179,4 hechos

cada 100 mil habitantes, lo que representó un crecimiento del 13,6 por

ciento con respecto a 2018.

Por otro lado, el análisis de los datos del SNIC-2019 permitió ver que ese

año volvió a descender la tasa de víctimas de homicidios dolosos.

Si bien esa tendencia decreciente se viene consignando desde los registros

de 2015, en 2018 se había producido un leve incremento respecto de 2017.

El SNIC-2019 informó que se pasó de 5,3 homicidios dolosos cada 100.000

habitantes en 2018 a 5,1 el año pasado.

“Nunca olvidamos que detrás de los números hablamos de personas con

historias de victimización. Por eso una innovación de lo que presentamos

hoy es que incluimos dimensiones cualitativas que ayudan que los números

sean más que datos, sino que sean hechos sociales que exigen análisis,

reflexión y decisión”, concluyó la ministra Frederic.

