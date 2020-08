Kicillof propondrá mantener la cuarentena en fase 3 para el AMBA

El mandatario bonaerense se reunirá hoy con los intendentes de los municipios que pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires para analizar la situación epidemiológica. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, propondrá al presidente Alberto Fernández mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el coronavirus, en fase 3 a partir del próximo lunes. El mandatario bonaerense se reunirá hoy con los intendentes de los municipios que pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para analizar la situación epidemiológica, de cara a la próxima fase de la cuarentena que arrancará el próximo lunes. Fuentes oficiales precisaron a Télam que, luego, mantendrá un encuentro con los epidemiólogos que lo asesoran y aseguraron que “probablemente” luego se reúna en la residencia de Olivos con el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un horario a confirmar. “La idea es mantener la fase 3 para los distritos del AMBA porque además de cuidar la salud queremos cuidar el trabajo y la producción”, explicaron desde el Poder Ejecutivo bonaerense. “Hemos logrado el funcionamiento de toda la industria y de casi todo el comercio sin mayores inconvenientes. Volver para atrás significaría un daño importante a todo ese tejido”, remarcaron. Cerca de Kicillof también expusieron además que no se pueden “arriesgar a seguir abriendo y tener que ‘apretar el botón rojo’, como dijo el Presidente”. Tal como lo hace habitualmente previo a la finalización de cada etapa de la cuarentena, Kicillof mantendrá una videoconferencia a las 10 con los intendentes del área metropolitana. El AMBA es la zona de mayor concentración de contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y la que, por el momento, se mantiene en fase 3 del aislamiento para evitar la menor circulación posible de gente. Tras la reunión con los jefes comunales, el gobernador mantendrá un encuentro a las 12 con el comité de expertos que los asesora a la hora de tomar medidas de acuerdo a la situación epidemiológica y sanitaria que tiene la provincia de Buenos Aires. El comité está compuesto por médicas y médicos especializados en epidemiología, infectología, salud pública; científicos; bioquímicos y especialistas en virología; psiquiatras; físicos; matemáticos; antropólogos; y autoridades universitarias y de centros de investigación. Kicillof se reunió ayer a solas con Rodríguez Larreta, en la sede del gobierno porteño, para “actualizar” los datos de la situación epidemiológica de la pandemia del coronavirus en el AMBA y avanzar en una definición de los pasos a seguir y “acciones para cada distrito” en la próxima etapa del aislamiento social.

Both comments and pings are currently closed.